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7 Январь 2017 г.

Суд постановил задержать Януковича по делу о похищении Драбинко

Печерский районный суд разрешил задержать беглого экс-диктатора Виктора Януковича , бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-начальника ГУМВД в Киеве Валерия Коряка. Все трое подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного митрополита УПЦ МП Владимира Сабодана.

ligakiev 18:22:00 CET

Суд в Киеве санкционировал задержание Януковича по делу об УПЦ

polit 19:42:00 CET

Киевский суд разрешил задержать Януковича по «церковному делу»

lenta 20:30:00 CET

Суд в Киеве разрешил арестовать Януковича по "церковному делу"

gazeta-ru 19:15:00 CET

Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по "церковному делу"

ntv 22:52:00 CET

Суд в Киеве дал разрешение на задержание Виктора Януковича по «церковному делу»

kommersant 22:05:00 CET

Суд разрешил задержание Януковича и Захарченко

telegraf-by 20:01:00 CET

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