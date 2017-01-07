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7 Январь 2017 г.
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Суд постановил задержать Януковича по делу о похищении Драбинко
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Печерский районный суд разрешил задержать беглого экс-диктатора Виктора Януковича , бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-начальника ГУМВД в Киеве Валерия Коряка. Все трое подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного митрополита УПЦ МП Владимира Сабодана.
ligakiev 18:22:00 CET
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