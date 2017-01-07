Печерский районный суд разрешил задержать беглого экс-диктатора Виктора Януковича , бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-начальника ГУМВД в Киеве Валерия Коряка. Все трое подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного митрополита УПЦ МП Владимира Сабодана. ligakiev 18:22:00 CET