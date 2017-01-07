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7 Январь 2017 г.

СМИ: В Италии восемь человек умерли от холода  nl

Как сообщает телеканал "РАИ-ньюз-24", на Апеннинах восемь человек умерли от холода. Так, 80-летний итальянец сегодня заблудился и замёрз насмерть. В субботу в одном из заброшенных зданий было обнаружено тело 66-летнего бездомного, умершего от переохлаждения. Ещё один бездомный был найден мёртвым в сицилийском городе Мессина.

life 23:04:00 CET

В Италии из-за сильного похолодания умерли восемь человек

rg 23:07:00 CET

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Vrieskou eist zeven doden in Italië Similarity: 0.33

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