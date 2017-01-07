Как сообщает телеканал "РАИ-ньюз-24", на Апеннинах восемь человек умерли от холода. Так, 80-летний итальянец сегодня заблудился и замёрз насмерть. В субботу в одном из заброшенных зданий было обнаружено тело 66-летнего бездомного, умершего от переохлаждения. Ещё один бездомный был найден мёртвым в сицилийском городе Мессина. life 23:04:00 CET