|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
7 Январь 2017 г.
|
|
СМИ: В Италии восемь человек умерли от холода
nl
|
Как сообщает телеканал "РАИ-ньюз-24", на Апеннинах восемь человек умерли от холода. Так, 80-летний итальянец сегодня заблудился и замёрз насмерть. В субботу в одном из заброшенных зданий было обнаружено тело 66-летнего бездомного, умершего от переохлаждения. Ещё один бездомный был найден мёртвым в сицилийском городе Мессина.
life 23:04:00 CET
|
|
Related Clusters - across languages
|
nl
|
Vrieskou eist zeven doden in Italië Similarity: 0.33
|
|