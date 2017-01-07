МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. "Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 614,6 млн кубометров газа, говорится в сообщении российского газового холдинга. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года - 614,5 млн кубометров в сутки. itartass_ru 5:12:00 CET