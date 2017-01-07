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7 Январь 2017 г.

"Газпром" установил новый рекорд поставок газа в Европу

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. "Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 614,6 млн кубометров газа, говорится в сообщении российского газового холдинга. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года - 614,5 млн кубометров в сутки.

itartass_ru 5:12:00 CET

Украина из-за похолодания увеличила подъем газа из подземных хранилищ в 2 раза по сравнению с первыми числами января

interfax-ru 5:16:00 CET

"Газпром" побил новый рекорд поставок газа за рубеж

life 14:06:00 CET

«Газпром» обновил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье за сутки

rbc 13:46:00 CET

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