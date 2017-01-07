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7 Январь 2017 г.

Более 70 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Более 70 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за снегопада и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. "В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий....

itartass_ru 9:03:00 CET

07.01.2017 11:02 : На Украине более 70 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

echomsk 9:50:00 CET

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