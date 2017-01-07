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7 Январь 2017 г.

Баскетболисты ЦСКА уступили "Реалу", проиграв третий матч подряд в Евролиге

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанского "Реала" со счетом 85:95 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист испанского клуба Серхио Льюль (24 очка). В составе армейцев больше всех очков набрал Нандо де Коло - 18.

itartass_ru 5:12:00 CET

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Евролиге

rg 0:48:00 CET

Баскетбольный ЦСКА потерпел четвертое поражение в Евролиге

vesti 9:48:00 CET

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