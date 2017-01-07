МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанского "Реала" со счетом 85:95 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист испанского клуба Серхио Льюль (24 очка). В составе армейцев больше всех очков набрал Нандо де Коло - 18. itartass_ru 5:12:00 CET