|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
7 Январь 2017 г.
|
|
Более 10 человек погибли на юге Таиланда в результате проливных дождей
|
По меньшей мере 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю, сообщают в субботу западные СМИ. Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тыс. человек. Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям.
interfax-ua-ru 9:30:00 CET
|
|
|
|