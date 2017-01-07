По меньшей мере 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю, сообщают в субботу западные СМИ. Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тыс. человек. Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям. interfax-ua-ru 9:30:00 CET