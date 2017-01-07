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7 Январь 2017 г.

Более 10 человек погибли на юге Таиланда в результате проливных дождей

По меньшей мере 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю, сообщают в субботу западные СМИ. Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тыс. человек. Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям.

interfax-ua-ru 9:30:00 CET

В Таиланде из-за наводнений погибли 12 человек

telegraf-by 9:28:00 CET

Из-за проливных дождей на юге Таиланда погибли 12 человек

vedomosti 12:23:00 CET

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