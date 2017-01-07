В результате стрельбы в штате Флорида пострадали 37 человек. Об этом сообщило в “Твиттере” управление шерифа округа Броуард, где находится город Форт-Лодердейл. Уточняется, что, не считая восьми раненых, остальные пострадали уже после инцидента – в результате давки, возникшей, когда люди в панике пытались покинуть аэропорт. euronews-ru 15:08:00 CET