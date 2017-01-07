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7 Январь 2017 г.

Стрельба во Флориде: след "Исламского государства"?

В результате стрельбы в штате Флорида пострадали 37 человек. Об этом сообщило в “Твиттере” управление шерифа округа Броуард, где находится город Форт-Лодердейл. Уточняется, что, не считая восьми раненых, остальные пострадали уже после инцидента – в результате давки, возникшей, когда люди в панике пытались покинуть аэропорт.

euronews-ru 15:08:00 CET

Пять человек погибли во время стрельбы в аэропорту Флориды

kazpravda 6:31:00 CET

Стрельба в аэропорту Флориды: число пострадавших возросло

telegraf-by 5:58:00 CET

Власти сообщили о десятках пострадавших из-за стрельбы в аэропорту Флориды

ntv 4:32:00 CET

Ветеран войны в Ираке устроил стрельбу в аэропорту Флориды

rbc 6:01:00 CET

Китай установит в Тибете гравитационные телескопы на высоте 6 тыс. метров

panorama-am-ru 16:32:00 CET

Соцсети: Флоридский стрелок с 2007 года общался на джихадистских форумах

life 2:10:00 CET

Стрелок из Флориды сообщал ФБР о контроле "правительства" над своим сознанием

belaruspartisan 12:58:00 CET

Губернатор Флориды после инцидента со стрельбой позвонил Трампу, а не Обаме

vz 6:06:00 CET

Стало известно имя стрелявшего в Форт-Лодердейле

interfax-ru 5:16:00 CET

Стрелок из аэропорта Флориды жаловался ФБР на голоса в голове

izvestia-ru 1:32:00 CET

Стрельба во Флориде: полицейский Эстебан Сантьяго не виноват

vesti 20:30:00 CET

Новые подробности о подозреваемом в стрельбе в аэропорту Флориды

day 11:29:00 CET

Полиция вернула оружие стрелку из аэропорта Флориды в декабре 2016 года

rbc 23:41:00 CET

После стрельбы в аэропорту во Флориде 5 человек погибли, более 40 пострадали

zonakz 6:56:00 CET

После стрельбы в аэропорту во Флориде пострадали 37 человек

khovar 6:26:00 CET

Атака на аэропорт Флориды: раскрылись новые подробности о личности стрелка

obozrevatel 7:05:00 CET

07.01.2017 07:30 : 5 человек погибли, свыше 40 пострадали в результате стрельбы в аэропорте американского города Форт-Лодердейл

echomsk 6:34:00 CET

О подозреваемом в стрельбе во Флориде рассказал его брат

interfax-ru 5:16:00 CET

СМИ узнали о психических проблемах стрелка из аэропорта Флориды

rbc 4:04:00 CET

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