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7 Январь 2017 г.
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Стрельба во Флориде: след "Исламского государства"?
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В результате стрельбы в штате Флорида пострадали 37 человек. Об этом сообщило в “Твиттере” управление шерифа округа Броуард, где находится город Форт-Лодердейл. Уточняется, что, не считая восьми раненых, остальные пострадали уже после инцидента – в результате давки, возникшей, когда люди в панике пытались покинуть аэропорт.
euronews-ru 15:08:00 CET
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