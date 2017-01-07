Это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан, сообщает газета «Дейли сабах». Следствие также установило, что нападавший, стреляя в толпу, выпустил 180 пуль. Погибли 39 человек, около 70 были ранены. Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревается выходец из Узбекистана или Киргизии. echomsk 21:46:00 CET