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7 Январь 2017 г.
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07.01.2017 23:02 : Полиция Турции установила личность напавшего на ночной клуб
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Это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан, сообщает газета «Дейли сабах». Следствие также установило, что нападавший, стреляя в толпу, выпустил 180 пуль. Погибли 39 человек, около 70 были ранены. Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревается выходец из Узбекистана или Киргизии.
echomsk 21:46:00 CET
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