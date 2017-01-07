О том, что в их домах отключилось теплоснабжение, сообщают в социальных сетях жители королевского микрорайона Юбилейный. В единой диспетчерской службе города журналистам подтвердили, что на магистральной теплотрассе произошла авария. Однако официальной информации о сроках восстановления подачи тепла в квартиры горожан пока нет. echomsk 10:54:00 CET