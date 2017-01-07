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7 Январь 2017 г.

07.01.2017 12:00 : Новые случаи отключения тепла в Подмосковье

О том, что в их домах отключилось теплоснабжение, сообщают в социальных сетях жители королевского микрорайона Юбилейный. В единой диспетчерской службе города журналистам подтвердили, что на магистральной теплотрассе произошла авария. Однако официальной информации о сроках восстановления подачи тепла в квартиры горожан пока нет.

echomsk 10:54:00 CET

В подмосковном Королёве сотни жителей остались без тепла в 30-градусный мороз

life 13:03:00 CET

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