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7 Январь 2017 г.
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07.01.2017 12:00 : Новые случаи отключения тепла в Подмосковье
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О том, что в их домах отключилось теплоснабжение, сообщают в социальных сетях жители королевского микрорайона Юбилейный. В единой диспетчерской службе города журналистам подтвердили, что на магистральной теплотрассе произошла авария. Однако официальной информации о сроках восстановления подачи тепла в квартиры горожан пока нет.
echomsk 10:54:00 CET
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