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7 Январь 2017 г.
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Африканцы подали на Германию в суд за колониальные преступления 07.01.2017
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Представители двух африканских народностей гереро и нама, проживающих на территории современной Намибии, подали в суд на правительство ФРГ и потребовали финансовой компенсации в связи с массовыми убийствами членов местных племен колониальными войсками на территории немецкого протектората -....
deutschewelle-ru 2:56:00 CET
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