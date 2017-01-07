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7 Январь 2017 г.

Африканцы подали на Германию в суд за колониальные преступления 07.01.2017

Представители двух африканских народностей гереро и нама, проживающих на территории современной Намибии, подали в суд на правительство ФРГ и потребовали финансовой компенсации в связи с массовыми убийствами членов местных племен колониальными войсками на территории немецкого протектората -....

deutschewelle-ru 2:56:00 CET

Представители Намибии подали в суд на Германию за колониальные преступления

belaruspartisan 11:22:00 CET

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