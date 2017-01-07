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7 Январь 2017 г.
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Дарья Домрачева: "Возвращение состоялось, но было тяжело"
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, как сложился спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, который стал для нее первой гонкой после длительного перерыва. Домрачева заняла 37-е место, допустив два промаха. «Возвращение состоялось. Надеюсь, от гонки к гонке буду стараться показывать лучший результат.
belaruspartisan 10:51:00 CET
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