Более 200 человек не смогли вылететь из Стамбула в Казахстан . Об этом в Facebook сообщил директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали. Представитель МИР РК разместил информацию по отмененным рейсам авиакомпании Turkish Airlines. "ТК350 из Стамбула в Алматы не прилетели 94 пассажира. Из Стамбула в Астану рейсом ТК354 не прилетели 120 человек. azh 13:03:00 CET Казахстанка пыталась в дорожной сумке вывезти 4 сокола балобана в Шарджу inform 10:13:00 CET