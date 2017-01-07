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7 Январь 2017 г.

Более 200 человек не смогли вылететь из Стамбула в Казахстан

. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали. Представитель МИР РК разместил информацию по отмененным рейсам авиакомпании Turkish Airlines. "ТК350 из Стамбула в Алматы не прилетели 94 пассажира. Из Стамбула в Астану рейсом ТК354 не прилетели 120 человек.

azh 13:03:00 CET

Казахстанка пыталась в дорожной сумке вывезти 4 сокола балобана в Шарджу

inform 10:13:00 CET

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