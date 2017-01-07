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7 Январь 2017 г.
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Более 200 человек не смогли вылететь из Стамбула в Казахстан
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. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали. Представитель МИР РК разместил информацию по отмененным рейсам авиакомпании Turkish Airlines. "ТК350 из Стамбула в Алматы не прилетели 94 пассажира. Из Стамбула в Астану рейсом ТК354 не прилетели 120 человек.
azh 13:03:00 CET
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