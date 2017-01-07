Москва, 7 января - АиФ-Москва. Reuters Не менее 12 человек погибли в результате наводнения на юге Таиланда, сообщает Всего в подтопленных районах страны живут около 700 тысяч человек. В нескольких провинциях нарушено автобусное, железнодорожное и автомобильное сообщение, так как вода поднялась на высоту от 50 сантиметров и выше. aif 11:35:00 CET