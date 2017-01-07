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7 Январь 2017 г.

12 человек стали жертвами наводнения на юге Таиланда

Москва, 7 января - АиФ-Москва. Reuters Не менее 12 человек погибли в результате наводнения на юге Таиланда, сообщает Всего в подтопленных районах страны живут около 700 тысяч человек. В нескольких провинциях нарушено автобусное, железнодорожное и автомобильное сообщение, так как вода поднялась на высоту от 50 сантиметров и выше.

aif 11:35:00 CET

В Таиланде в результате наводнения погибли 12 человек

lenta 9:26:00 CET

На юге Таиланда при наводнении погибли 12 человек

kommersant 8:08:00 CET

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