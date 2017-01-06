Сегодня православные верующие отмечают один из самых торжественных праздников Сочельник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Сочельника совершит в храме Христа Спасителя традиционную для этого дня литургию Василия Великого. Главная рождественская служба начнется в этом же соборе в 23:00 и продлится около пяти часов. rosbalt 10:58:00 CET