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6 Январь 2017 г.
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Москвичи в канун Рождества идут в храмы, несмотря на аномальные морозы
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Православные верующие готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют рождественский сочельник. В храме Христа Спасителя в столице, несмотря на сильный мороз, собираются верующие. Таких морозов в ночь на Рождество в Москве не было последние 14 лет.
ntv 18:52:00 CET
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