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6 Январь 2017 г.

Москвичи в канун Рождества идут в храмы, несмотря на аномальные морозы

Православные верующие готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют рождественский сочельник. В храме Христа Спасителя в столице, несмотря на сильный мороз, собираются верующие. Таких морозов в ночь на Рождество в Москве не было последние 14 лет.

ntv 18:52:00 CET

18:03 В России тысячи православных верующих собираются посетить праздничные Рождественские службы Несмотря на мороз, тысячи православных верующих отправляются храмы. Сегодня Сочельник — канун Рождества. А совсем скоро начнутся и сами Рождественские службы. Главная — в Храме Христа Спасителя. Читать далее

1tv 16:22:00 CET

Рождественская служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция

life 21:26:00 CET

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