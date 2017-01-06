Православные верующие готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют рождественский сочельник. В храме Христа Спасителя в столице, несмотря на сильный мороз, собираются верующие. Таких морозов в ночь на Рождество в Москве не было последние 14 лет. ntv 18:52:00 CET