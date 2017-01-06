Возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, ДАИШ , запрещена в РФ) Махмуда Аль-Исави, который отвечал за пропаганду и разведку, передает центрального командования США. сообщение Согласно данным релиза, один из лидеров ИГ был убит еще 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции. newsru 19:12:00 CET