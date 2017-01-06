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6 Январь 2017 г.
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В Пентагоне сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ
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Возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, ДАИШ , запрещена в РФ) Махмуда Аль-Исави, который отвечал за пропаганду и разведку, передает центрального командования США. сообщение Согласно данным релиза, один из лидеров ИГ был убит еще 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции.
newsru 19:12:00 CET
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