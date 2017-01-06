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6 Январь 2017 г.
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Владимир Путин встречает Рождество в Свято-Юрьевом монастыре — прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин в эти минуты находится на Рождественском богослужении в одном из древнейших монастырей России — Свято-Юрьевом на острове Ильмень в Великом Новгороде. Любопытно, что если на Пасху глава государства неизменно ходит в храм Христа Спасителя в столице, то другой важнейший....
life 21:57:00 CET
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