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6 Январь 2017 г.

Владимир Путин встречает Рождество в Свято-Юрьевом монастыре — прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в эти минуты находится на Рождественском богослужении в одном из древнейших монастырей России — Свято-Юрьевом на острове Ильмень в Великом Новгороде. Любопытно, что если на Пасху глава государства неизменно ходит в храм Христа Спасителя в столице, то другой важнейший....

life 21:57:00 CET

Путин встретил Рождество в древнем монастыре под Великим Новгородом

lenta 23:28:00 CET

Владимир Путин встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде

life 22:29:00 CET

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