Президент России Владимир Путин в эти минуты находится на Рождественском богослужении в одном из древнейших монастырей России — Свято-Юрьевом на острове Ильмень в Великом Новгороде. Любопытно, что если на Пасху глава государства неизменно ходит в храм Христа Спасителя в столице, то другой важнейший.... life 21:57:00 CET