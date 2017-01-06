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6 Январь 2017 г.
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Дутерте предложил флоту России швартоваться на Филиппинах «в любое время»
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Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и покровителем для его страны. Во время своего визита на один из кораблей ВМФ России в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время, сообщает Мы приветствуем наших русских друзей.
km 15:54:00 CET
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