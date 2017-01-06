Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и покровителем для его страны. Во время своего визита на один из кораблей ВМФ России в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время, сообщает Мы приветствуем наших русских друзей. km 15:54:00 CET