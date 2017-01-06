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6 Январь 2017 г.

Дутерте предложил флоту России швартоваться на Филиппинах «в любое время»

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и покровителем для его страны. Во время своего визита на один из кораблей ВМФ России в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время, сообщает Мы приветствуем наших русских друзей.

km 15:54:00 CET

Дутерте разрешил российскому флоту швартоваться у берегов Филиппин в любое время

tatar-inform 14:21:00 CET

Дутерте предложил России швартоваться на Филиппинах

charter97 14:13:00 CET

Родриго Дутерте предложил флоту России швартоваться на Филиппинах «в любое время»

kommersant 13:14:00 CET

ВМФ РФ разрешили швартоваться у берегов Филиппин «в любое время»

polit 14:26:00 CET

Дутерте осмотрел корабль ВМФ России

lenta 12:52:00 CET

Дутерте разрешил флоту РФ швартоваться на Филиппинах в любое время

rg 14:13:00 CET

Дутерте надеется, что Россия станет другом и защитником Филиппин

vesti 16:11:00 CET

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