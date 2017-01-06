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6 Январь 2017 г.

Япония отзывает посла в Южной Корее

ТОКИО, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония приняла решение временно отозвать своего посла в Республике Корея Ясумасу Нагаминэ в качестве ответной меры на установку напротив японского генконсульства в Пусане памятника женщинам - жертвам сексуального насилия во время японской оккупации страны в первой половине ХХ века.

itartass_ru 5:36:00 CET

Япония отзовет своего посла в Южной Корее

rg 4:07:00 CET

Япония отозвала посла в Южной Корее

izvestia-ru 8:17:00 CET

Япония заявила о временном отзыве посла из Южной Кореи

rbc 6:16:00 CET

Япония отзывает своего посла в Южной Корее

vesti 6:14:00 CET

Япония отозвала посла из Южной Кореи из-за памятника

riw 13:21:00 CET

Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника жертвам насилия

lenta 7:15:00 CET

Япония отзывает посла в Южной Корее и замораживает экономические переговоры Сеул уже выразил сожаление об отмене переговоров.

panorama-am-ru 8:34:00 CET

Япония отзывает посла в Южной Корее

khovar 7:41:00 CET

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