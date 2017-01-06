ТОКИО, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония приняла решение временно отозвать своего посла в Республике Корея Ясумасу Нагаминэ в качестве ответной меры на установку напротив японского генконсульства в Пусане памятника женщинам - жертвам сексуального насилия во время японской оккупации страны в первой половине ХХ века. itartass_ru 5:36:00 CET