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6 Январь 2017 г.
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Цены на нефть растут и завершают в плюсе четвертую неделю
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Нефть растет в цене в пятницу и по итогам четвертой недели подряд на данных о снижении запасов в США и информации о сокращении добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:57 кв поднялась на $0,5 (0,88%) - до $57,39 за баррель.
interfax-ua-ru 13:16:00 CET
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