Нефть растет в цене в пятницу и по итогам четвертой недели подряд на данных о снижении запасов в США и информации о сокращении добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:57 кв поднялась на $0,5 (0,88%) - до $57,39 за баррель. interfax-ua-ru 13:16:00 CET