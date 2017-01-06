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6 Январь 2017 г.

Цены на нефть растут и завершают в плюсе четвертую неделю

Нефть растет в цене в пятницу и по итогам четвертой недели подряд на данных о снижении запасов в США и информации о сокращении добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:57 кв поднялась на $0,5 (0,88%) - до $57,39 за баррель.

interfax-ua-ru 13:16:00 CET

Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы

interfax-ru 8:31:00 CET

Brent подорожала до $56,75 за баррель

interfax-ru 5:35:00 CET

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