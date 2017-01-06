Директорат молодежного чемпионата мира по хоккею назвал капитана молодежной сборной России Кирилла Капризова лучшим форвардом завершившегося МЧМ 2017 года в Монреале и Торонто. Об этом сообщается на официальном турнира. сайте Кроме того, Капризов стал лучшим снайпером и бомбардиром молодежного чемпионата мира по хоккею. gazeta-ru 5:50:00 CET