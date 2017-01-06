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6 Январь 2017 г.
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Кирилл Капризов признан лучшим форвардом МЧМ по хоккею
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Директорат молодежного чемпионата мира по хоккею назвал капитана молодежной сборной России Кирилла Капризова лучшим форвардом завершившегося МЧМ 2017 года в Монреале и Торонто. Об этом сообщается на официальном турнира. сайте Кроме того, Капризов стал лучшим снайпером и бомбардиром молодежного чемпионата мира по хоккею.
gazeta-ru 5:50:00 CET
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