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6 Январь 2017 г.

Новая купюра с оборванным краем — это что?

Белорус Михаил прислал в редакцию Onliner.by фото не совсем обычной купюры. Вдоль всего короткого края 50 рублей — неровная линия отрыва. «Сравнив с другой такой же купюрой, обратил внимание, что края неровные и номинальная цифра (50) на другой купюре чуть дальше от края», — рассказывает Михаил. При этом длина обеих купюр — 14,5 см.

charter97 8:10:00 CET

Новая купюра с оборванным краем — это что?

gazetaby 7:57:00 CET

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