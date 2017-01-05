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5 Январь 2017 г.
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500 В Петербурге скончался основатель ансамбля «Поющие гитары»
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В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля Поющие гитары Анатолий Васильев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу ансамбля ВКонтакте. Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев.
rosbalt 9:51:00 CET
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