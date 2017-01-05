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5 Январь 2017 г.

500 В Петербурге скончался основатель ансамбля «Поющие гитары»

В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля Поющие гитары Анатолий Васильев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу ансамбля ВКонтакте. Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев.

rosbalt 9:51:00 CET

Не стало основателя ансамбля "Поющие гитары" Анатолия Васильева

vesti 0:12:00 CET

Основатель ВИА "Поющие гитары" скончался в возрасте 81 года

rg 1:32:00 CET

Умер основатель ансамбля «Поющие гитары»

kommersant 5:08:00 CET

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