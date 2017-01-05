В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля Поющие гитары Анатолий Васильев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу ансамбля ВКонтакте. Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. rosbalt 9:51:00 CET