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5 Январь 2017 г.
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В центре Багдада взлетел на воздух автомобиль
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По данным РИА Новости , при взрыве пострадали более 20 человек. Ответственность за нападение пока не взял никто. Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Утром в четверг на продовольственном рынке в восточной части Багдада также сработала бомба в машине. Погибли семь мирных жителей и двое полицейских.
ntv 21:21:00 CET
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