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5 Январь 2017 г.

В центре Багдада взлетел на воздух автомобиль  et

По данным РИА Новости , при взрыве пострадали более 20 человек. Ответственность за нападение пока не взял никто. Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Утром в четверг на продовольственном рынке в восточной части Багдада также сработала бомба в машине. Погибли семь мирных жителей и двое полицейских.

ntv 21:21:00 CET

Жертвами теракта в центре Багдада стали десять человек

life 19:12:00 CET

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