По данным РИА Новости , при взрыве пострадали более 20 человек. Ответственность за нападение пока не взял никто. Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Утром в четверг на продовольственном рынке в восточной части Багдада также сработала бомба в машине. Погибли семь мирных жителей и двое полицейских. ntv 21:21:00 CET