Из Львовской галереи искусств пропали 95 редких изданий, стоимость которых на чёрном рынке может достигать десятков миллионов долларов. Об этом со ссылкой на директора галереи Тараса Возняка сообщают местные СМИ. Возняк пояснил, что проверены только старопечатные кириллические книги, а старинные книги на европейских языках пока не проверили. life 10:45:00 CET