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5 Январь 2017 г.

Галерея искусств во Львове обнаружила пропажу книг на десятки миллионов долларов

Из Львовской галереи искусств пропали 95 редких изданий, стоимость которых на чёрном рынке может достигать десятков миллионов долларов. Об этом со ссылкой на директора галереи Тараса Возняка сообщают местные СМИ. Возняк пояснил, что проверены только старопечатные кириллические книги, а старинные книги на европейских языках пока не проверили.

life 10:45:00 CET

Из Львовской галереи исчезли старинные книги на десятки миллионов

korrespondent 11:50:00 CET

По следам похищеных львовских книг: в Польшу не дали вывезти десятки старинных изданий

obozrevatel 19:18:00 CET

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