В Латвии оштрафовали предприятие Latvijas dzelzceļš ("Латвийская железная дорога") за надписи на табло новой железнодорожной станции в Елгаве не только на латышском языке, но и на русском и английском. Центр государственного языка Латвии принял такое решение после получения жалобы от местных жителей. kp 16:49:00 CET