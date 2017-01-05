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5 Январь 2017 г.
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В Латвии оштрафовали железную дорогу за информацию на табло на русском языке
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В Латвии оштрафовали предприятие Latvijas dzelzceļš ("Латвийская железная дорога") за надписи на табло новой железнодорожной станции в Елгаве не только на латышском языке, но и на русском и английском. Центр государственного языка Латвии принял такое решение после получения жалобы от местных жителей.
kp 16:49:00 CET
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