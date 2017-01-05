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5 Январь 2017 г.
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Белоруссия повышает тарифы на транспортировку российской нефти
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Минск повышает тарифы на транзит российской нефти по территории Белоруссии. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли подписано 30 декабря 2016 года. Его текст опубликован на Как следует из документа, повышаются тарифы на услуги по транспортировке нефти, в....
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