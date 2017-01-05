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5 Январь 2017 г.

Компания Трампа вышла из проекта строительства небоскреба в Батуми

Компания Trump Organization вышла из проекта по строительству 47-ми этажного небоскреба Trump Tower в грузинском Батуми. Завершать проект будет бывший партнер политика - группа Silk Road. Агентство деловых новостей Bloomberg уточняет, что ранее Trump Organization отказалась от участия в проектах по строительству отелей в Азербайджане.

izvestia-ru 7:40:00 CET

Трамп выходит из строительного проекта в Грузии

telegraf-by 5:21:00 CET

05.01.2017 13:30 : Компания Дональда Трампа вышла из проекта по строительству 47-этажного небоскреба «Трамп Тауэр» в грузинском Батуми

echomsk 12:30:00 CET

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