Компания Trump Organization вышла из проекта по строительству 47-ми этажного небоскреба Trump Tower в грузинском Батуми. Завершать проект будет бывший партнер политика - группа Silk Road. Агентство деловых новостей Bloomberg уточняет, что ранее Trump Organization отказалась от участия в проектах по строительству отелей в Азербайджане. izvestia-ru 7:40:00 CET