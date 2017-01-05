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5 Январь 2017 г.
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Компания Трампа вышла из проекта строительства небоскреба в Батуми
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Компания Trump Organization вышла из проекта по строительству 47-ми этажного небоскреба Trump Tower в грузинском Батуми. Завершать проект будет бывший партнер политика - группа Silk Road. Агентство деловых новостей Bloomberg уточняет, что ранее Trump Organization отказалась от участия в проектах по строительству отелей в Азербайджане.
izvestia-ru 7:40:00 CET
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