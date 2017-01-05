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5 Январь 2017 г.
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CNN извинилась за то, что ее аналитик назвал Ассанжа педофилом
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Как заявила ТАСС официальный представитель телекомпании, "аналитик в нашем эфире ранее сегодня (то есть в среду) утверждал, что Джулиан Ассанж является педофилом". С этим заявлением выступил в утренней ежедневной новостной программе CNN Филип Мадд, который в 1985-2005 годах служил в ЦРУ США, а затем работал (до 2010 года) в руководстве ФБР.
itartass_ru 5:05:00 CET
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