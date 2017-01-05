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Analysis over time

5 Январь 2017 г.

CNN извинилась за то, что ее аналитик назвал Ассанжа педофилом

Как заявила ТАСС официальный представитель телекомпании, "аналитик в нашем эфире ранее сегодня (то есть в среду) утверждал, что Джулиан Ассанж является педофилом". С этим заявлением выступил в утренней ежедневной новостной программе CNN Филип Мадд, который в 1985-2005 годах служил в ЦРУ США, а затем работал (до 2010 года) в руководстве ФБР.

itartass_ru 5:05:00 CET

Телекомпания CNN извинилась за сотрудника, назвавшего основателя WikiLeaks педофилом

kp 9:58:00 CET

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