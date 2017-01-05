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5 Январь 2017 г.

Три человека погибли и 15 госпитализированы после ДТП на Алтае

БАРНАУЛ, 5 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Полиция в Алтайском крае выясняет обстоятельства ДТП в Косихинском районе; по уточненным данным, ночью в больнице скончался третий пострадавший, 15 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. "На месте происшествия погибли два человека, еще один скончался ночью в больнице.

itartass_ru 5:05:00 CET

Жертвами массового ДТП на Алтае стали три человека

vz 3:52:00 CET

Три человека погибли и 15 госпитализированы из-за ДТП на Алтае

rg 4:33:00 CET

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