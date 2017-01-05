БАРНАУЛ, 5 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Полиция в Алтайском крае выясняет обстоятельства ДТП в Косихинском районе; по уточненным данным, ночью в больнице скончался третий пострадавший, 15 человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. "На месте происшествия погибли два человека, еще один скончался ночью в больнице. itartass_ru 5:05:00 CET