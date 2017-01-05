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5 Январь 2017 г.

05.01.2017 09:30 : В Сочи сегодня официально откроется первая игорная зона

Чиновники надеются на приток туристов, в основном иностранцев. А владельцы казино рассчитывают на серьёзное пополнение бюджета. Игорная зона появится на территории горнолыжного курорта Горки город. Его построили в Красной поляне к зимней Олимпиаде-2014 на кредиты ВЭБа и Сбербанка. По данным издания Коммерсант курорт обошёлся в 70 миллиардов рублей.

echomsk 8:06:00 CET

"Ставки сделаны, господа". Казино в Красной Поляне ждет посетителей

vesti 22:13:00 CET

05.01.2017 07:05 : В Сочи сегодня открывается игорная зона

echomsk 6:11:00 CET

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