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5 Январь 2017 г.
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05.01.2017 09:30 : В Сочи сегодня официально откроется первая игорная зона
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Чиновники надеются на приток туристов, в основном иностранцев. А владельцы казино рассчитывают на серьёзное пополнение бюджета. Игорная зона появится на территории горнолыжного курорта Горки город. Его построили в Красной поляне к зимней Олимпиаде-2014 на кредиты ВЭБа и Сбербанка. По данным издания Коммерсант курорт обошёлся в 70 миллиардов рублей.
echomsk 8:06:00 CET
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