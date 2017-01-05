|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
5 Январь 2017 г.
|
|
В Алматы штаб по борьбе с терроризмом проведет масштабную отработку
|
В Алматы и его пригороде в канун Универсиады пройдет профилактическая отработка, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение городского Штаба по борьбе с терроризмом. Цель отработки - профилактика правонарушений, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений. ОПМ будет проведено в период с 6 по 25 января на территории Алматы.
azh 8:38:00 CET
|
|
|