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5 Январь 2017 г.

В Алматы штаб по борьбе с терроризмом проведет масштабную отработку

В Алматы и его пригороде в канун Универсиады пройдет профилактическая отработка, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение городского Штаба по борьбе с терроризмом. Цель отработки - профилактика правонарушений, а также выявление лиц, склонных к совершению преступлений. ОПМ будет проведено в период с 6 по 25 января на территории Алматы.

azh 8:38:00 CET

В Алматы и его пригороде в канун Универсиады полиция проведет профилактическую отработку

interfax 7:42:00 CET

Владельцев охотничьих ружей Алматы и пригородов проверят перед Универсиадой-2017

kazpravda 10:12:00 CET

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