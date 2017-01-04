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4 Январь 2017 г.
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Число пострадавших в аварии с поездом в Бруклине увеличилось до 103
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В результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине пострадало 103 человека, сообщает пожарная служба Нью-Йорка. Авария произошла из-за схода с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal. Жизнь пострадавших пассажиров вне опасности, передает Всего в поезде находилось около 600 человек.
vz 17:16:00 CET
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