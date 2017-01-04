В результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине пострадало 103 человека, сообщает пожарная служба Нью-Йорка. Авария произошла из-за схода с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal. Жизнь пострадавших пассажиров вне опасности, передает Всего в поезде находилось около 600 человек. vz 17:16:00 CET