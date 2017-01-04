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4 Январь 2017 г.

Число пострадавших в аварии с поездом в Бруклине увеличилось до 103

В результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине пострадало 103 человека, сообщает пожарная служба Нью-Йорка. Авария произошла из-за схода с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal. Жизнь пострадавших пассажиров вне опасности, передает Всего в поезде находилось около 600 человек.

vz 17:16:00 CET

Более 100 человек пострадали в аварии с поездом в Бруклине

inform 18:10:00 CET

Появилась видеозапись с места аварии поезда в Бруклине

day 17:33:00 CET

В аварии пригородного поезда в Бруклине пострадали 76 человек

rg 17:14:00 CET

Число пострадавших в Бруклине превысило 100 человек

rg 18:44:00 CET

В США с рельсов сошел пассажирский поезд: 103 пострадавших

day 17:15:00 CET

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