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4 Январь 2017 г.

Главная газета КНДР призвала улучшить отношения с Южной Кореей

Центральная газета Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун» опубликовала статью с призывом к улучшению отношений с Южной Кореей - это, по мнению издания, важнейшая задача, связанная с судьбой корейской нации. Как пишет Нодон Синмун, примирение создаст возможности для достижения прочного мира на всем полуострове, а также для воссоединения двух стран.

vz 9:13:00 CET

Япония планирует учения на случай ракетной атаки со стороны КНДР

afn 10:03:00 CET

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