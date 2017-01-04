Центральная газета Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун» опубликовала статью с призывом к улучшению отношений с Южной Кореей - это, по мнению издания, важнейшая задача, связанная с судьбой корейской нации. Как пишет Нодон Синмун, примирение создаст возможности для достижения прочного мира на всем полуострове, а также для воссоединения двух стран. vz 9:13:00 CET