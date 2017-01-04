|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Январь 2017 г.
|
|
Ле Пен призвала Евросоюз отказаться от евро
|
Страны Европейского союза должны отказаться от евро. Необходимо перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе ранее. Об этом в четверг, 4 января, заявила глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая баллотируется на должность президента Франции.
ura-inform 20:25:00 CET
|
|
|