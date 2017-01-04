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4 Январь 2017 г.

Ле Пен призвала Евросоюз отказаться от евро

Страны Европейского союза должны отказаться от евро. Необходимо перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе ранее. Об этом в четверг, 4 января, заявила глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая баллотируется на должность президента Франции.

ura-inform 20:25:00 CET

13:45 АСВ подало в суд с требованием взыскать долг по кредиту, который был выдан партии Марин Ле Пен

rosbalt 12:25:00 CET

МИД Украины выразил протест после высказывания Марин Ле Пен о Крыме

rbc 14:48:00 CET

04.01.2017 17:04 : Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Народный фронт» Марин Ле Пен призвала отказаться от евро

echomsk 15:16:00 CET

Банки Франции отказались финансировать кампанию Ле Пен

telegraf-by 20:51:00 CET

04.01.2017 10:01 : Российское агентство по страхованию вкладов требует от партии Марин Ле Пен возвращения кредита

echomsk 8:44:00 CET

СБУ: Марин Ле Пен могут запретить въезд на Украину

kommersant 0:53:00 CET

Марин Ле Пен предложила избавиться от евро

polit 16:40:00 CET

Марин Ле Пен призвала отказаться от евро и вернуть экю

belaruspartisan 18:07:00 CET

Марин Ле Пен предложила вернуться к ЭКЮ

tatar-inform 15:00:00 CET

Ле Пен предложила ЕС отказаться от евро и заменить его на экю

ntv 14:34:00 CET

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