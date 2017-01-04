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4 Январь 2017 г.
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В Беларуси обнаружено месторождение нефти
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Запасы нового месторождения в Беларуси оцениваются примерно в 1 млн 695 тыс. тонн нефти. Белорусская компания "Белорус нефть" сообщила про открытие нового месторождения нефти - под названием Угольское. Об этом передает сайт "Белоруснефти". Месторождение было открыто в пределах промежуточного блока Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба.
ura-inform 1:26:00 CET
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