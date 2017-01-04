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4 Январь 2017 г.
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ОБСЕ будет расширять свою миссию на всю территорию Донбасса, - Курц
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При этом миссия расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и будет контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом в среду, 4 января, во время совестного с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинга в Мариуполе заявил председатель ОБСЕ, федеральный....
ura-inform 9:47:00 CET
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