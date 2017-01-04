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4 Январь 2017 г.

ОБСЕ будет расширять свою миссию на всю территорию Донбасса, - Курц

При этом миссия расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и будет контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом в среду, 4 января, во время совестного с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинга в Мариуполе заявил председатель ОБСЕ, федеральный....

ura-inform 9:47:00 CET

ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины - Курц

interfax-ua-ru 9:26:00 CET

ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины, - Курц

ura-inform 10:17:00 CET

ОБСЕ расширит зону контроля на всю территорию Донбасса

svobodanews 15:44:00 CET

ОБСЕ намерена контролировать ситуацию на всем Донбассе

belaruspartisan 12:52:00 CET

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