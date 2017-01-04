При этом миссия расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и будет контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом в среду, 4 января, во время совестного с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинга в Мариуполе заявил председатель ОБСЕ, федеральный.... ura-inform 9:47:00 CET