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4 Январь 2017 г.

В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: более 100 пострадавших

В нью-йоркском Бруклине пригородный поезд сошел с рельсов – пострадали 103 человека По данным местных СМИ, медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается. Самой серьезной травмой назвали перелом ноги. Авария произошла в час пик утром, среды, около 8.30 по местному времени.

telegraf-by 17:21:00 CET

Губернатор Нью-Йорка назвал причину аварии поезда в Бруклине

rbc 18:52:00 CET

Более 100 человек получили травмы из-за схода поезда с рельсов в Нью-Йорке

vedomosti 17:14:00 CET

В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд, 76 человек пострадали - ФОТО

ura-inform 19:55:00 CET

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