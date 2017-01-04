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4 Январь 2017 г.
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В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: более 100 пострадавших
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В нью-йоркском Бруклине пригородный поезд сошел с рельсов – пострадали 103 человека По данным местных СМИ, медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается. Самой серьезной травмой назвали перелом ноги. Авария произошла в час пик утром, среды, около 8.30 по местному времени.
telegraf-by 17:21:00 CET
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