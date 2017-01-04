В нью-йоркском Бруклине пригородный поезд сошел с рельсов – пострадали 103 человека По данным местных СМИ, медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается. Самой серьезной травмой назвали перелом ноги. Авария произошла в час пик утром, среды, около 8.30 по местному времени. telegraf-by 17:21:00 CET