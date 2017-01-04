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4 Январь 2017 г.

Найти заключенного Дадина

А у вас есть версия, почему ФСИН так долго не сообщает о том, где находится Ильдар и присылает Анастасии Зотовой какие-то отписки? Мы знаем, что это не первый случай, когда осужденных так долго возят по стране. Какие тут могут быть причины? – Я, к сожалению, в этом вопросе мало разбираюсь. Есть люди, которые в теме, вроде Зои Световой.

svobodanews 16:50:00 CET

04.01.2017 12:30 : 6 человек задержаны за одиночные пикеты в поддержку заключённого Ильдара Дадина

echomsk 10:56:00 CET

В Москве задержали выступающих в поддержку Ильдара Дадина активистов

rbc 11:15:00 CET

Задержанных в Москве пикетчиков в поддержку Ильдара Дадина отпустили из полиции

kommersant 17:03:00 CET

Задержанных в Москве пикетчиков в поддержку Дадина отпустили из полиции

vedomosti 17:59:00 CET

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