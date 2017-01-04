А у вас есть версия, почему ФСИН так долго не сообщает о том, где находится Ильдар и присылает Анастасии Зотовой какие-то отписки? Мы знаем, что это не первый случай, когда осужденных так долго возят по стране. Какие тут могут быть причины? – Я, к сожалению, в этом вопросе мало разбираюсь. Есть люди, которые в теме, вроде Зои Световой. svobodanews 16:50:00 CET