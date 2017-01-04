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4 Январь 2017 г.
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Найти заключенного Дадина
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А у вас есть версия, почему ФСИН так долго не сообщает о том, где находится Ильдар и присылает Анастасии Зотовой какие-то отписки? Мы знаем, что это не первый случай, когда осужденных так долго возят по стране. Какие тут могут быть причины? – Я, к сожалению, в этом вопросе мало разбираюсь. Есть люди, которые в теме, вроде Зои Световой.
svobodanews 16:50:00 CET
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