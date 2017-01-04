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4 Январь 2017 г.
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01:47 Землетрясение у Фиджи грозит возникновением цунами
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у островов Фиджи. Как передает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения располагался в 282 км от столицы Фиджи города Сува и залегал на глубине 15 км. В то же время в Тихоокеанском центре предупреждения цунами сообщили о возможном возникновении цунами вследствие землетрясения.
rosbalt 0:35:00 CET
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