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4 Январь 2017 г.

01:47 Землетрясение у Фиджи грозит возникновением цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у островов Фиджи. Как передает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения располагался в 282 км от столицы Фиджи города Сува и залегал на глубине 15 км. В то же время в Тихоокеанском центре предупреждения цунами сообщили о возможном возникновении цунами вследствие землетрясения.

rosbalt 0:35:00 CET

В районе архипелага Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2

izvestia-ru 1:48:00 CET

Возле островов Фиджи произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

ura-inform 7:15:00 CET

СМИ: Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения в районе Фиджи снято

life 1:36:00 CET

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