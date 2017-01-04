Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у островов Фиджи. Как передает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения располагался в 282 км от столицы Фиджи города Сува и залегал на глубине 15 км. В то же время в Тихоокеанском центре предупреждения цунами сообщили о возможном возникновении цунами вследствие землетрясения. rosbalt 0:35:00 CET