В случае начала зомби-апокалипсиса примерно через 100 дней численность человечества сократится до 100-200 человек, то есть значений, при которых повторное заселение планеты будет практически невозможным. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Journal of Physics Special Topics,.... rosbalt 13:25:00 CET