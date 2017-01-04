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4 Январь 2017 г.
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169 Ученые подсчитали шансы человечества на выживание после нашествия зомби
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В случае начала зомби-апокалипсиса примерно через 100 дней численность человечества сократится до 100-200 человек, то есть значений, при которых повторное заселение планеты будет практически невозможным. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Journal of Physics Special Topics,....
rosbalt 13:25:00 CET
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