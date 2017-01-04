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Analysis over time

4 Январь 2017 г.

169 Ученые подсчитали шансы человечества на выживание после нашествия зомби

В случае начала зомби-апокалипсиса примерно через 100 дней численность человечества сократится до 100-200 человек, то есть значений, при которых повторное заселение планеты будет практически невозможным. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Journal of Physics Special Topics,....

rosbalt 13:25:00 CET

Ученые подсчитали, как быстро эпидемия зомби уничтожит человечество 09:30 (обновлено в 09:41 ) 0 2006 5 7

rian 17:27:00 CET

Ученые подсчитали, за сколько дней эпидемия зомби уничтожит человечество

kp 9:54:00 CET

Человечеству дали 100 дней на выживание

rg 10:26:00 CET

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