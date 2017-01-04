Минобороны России опубликовало видео работы авиации крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии. Осенью 2016 года начался поход корабельной авианосной группы Северного флота (в ее составе Адмирал Кузнецов). В ноябре министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что тяжелый авианесущий.... rosbalt 12:25:00 CET