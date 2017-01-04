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4 Январь 2017 г.

14:06 Опубликовано видео с работой авиации «Адмирала Кузнецова» у берегов Сирии

Минобороны России опубликовало видео работы авиации крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии. Осенью 2016 года начался поход корабельной авианосной группы Северного флота (в ее составе Адмирал Кузнецов). В ноябре министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что тяжелый авианесущий....

rosbalt 12:25:00 CET

Минобороны представило видео работы авиации "Адмирала Кузнецова"

rg 11:12:00 CET

Минобороны показало авиацию «Адмирала Кузнецова» в действии

polit 12:44:00 CET

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