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4 Январь 2017 г.

Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет

Сегодня у жителей Молдавии и Приднестровья появились новые надежды на разрешение застарелого конфликта, который разгорелся еще в последние годы существования СССР, а после его распада привел к образованию непризнанной республики и вооруженному противостоянию между Кишиневом и Тирасполем. Впервые за восемь лет встретились президенты двух республик.

ntv 18:12:00 CET

Главы Молдовы и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

charter97 17:50:00 CET

Главы Молдовы и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

belaruspartisan 16:32:00 CET

04.01.2017 06:04 : Новый президент Молдавии намерен обсудить с главой непризнанной республики Приднестровье нормализацию отношений

echomsk 4:43:00 CET

Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу

mignews 14:58:00 CET

Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

newsru 16:53:00 CET

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