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4 Январь 2017 г.
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Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет
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Сегодня у жителей Молдавии и Приднестровья появились новые надежды на разрешение застарелого конфликта, который разгорелся еще в последние годы существования СССР, а после его распада привел к образованию непризнанной республики и вооруженному противостоянию между Кишиневом и Тирасполем. Впервые за восемь лет встретились президенты двух республик.
ntv 18:12:00 CET
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