Сегодня у жителей Молдавии и Приднестровья появились новые надежды на разрешение застарелого конфликта, который разгорелся еще в последние годы существования СССР, а после его распада привел к образованию непризнанной республики и вооруженному противостоянию между Кишиневом и Тирасполем. Впервые за восемь лет встретились президенты двух республик. ntv 18:12:00 CET