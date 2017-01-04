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4 Январь 2017 г.

За пять дней Мосул покинули 13 тысяч человек

За пять дней иракский Мосул, где ведется военная операция по освобождению от террористической организации Исламское государство (запрещено в России), покинули 13 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря ООН Стафана Дюжаррика. Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1600 до 2300 человек в день.

novayagazeta 9:59:00 CET

Мосул за неделю покинули 13 тысяч человек

korrespondent 20:24:00 CET

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