За пять дней иракский Мосул, где ведется военная операция по освобождению от террористической организации Исламское государство (запрещено в России), покинули 13 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря ООН Стафана Дюжаррика. Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1600 до 2300 человек в день. novayagazeta 9:59:00 CET