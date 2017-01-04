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4 Январь 2017 г.

Будущий госсекретарь США пообещал избавиться от акций и активов Exxon Mobil

Бывший глава нефтяного концерна Exxon Mobil Рекс Тиллерсон , который был номинирован избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, в случае утверждения своей кандидатуры Сенатом разорвет все связи с компанией и продаст соответствующие активы, чтобы избежать конфликта интересов в период работы на госслужбе.

newsru 15:51:00 CET

Тиллерсон пообещал порвать все связи с Exxon Mobil

charter97 7:45:00 CET

Будущий госсекретарь США получит 180 миллионов в виде выходного пособия

rg 14:58:00 CET

ExxonMobil и Тиллерсон будут соблюдать конфликт интересов в случае его избрания госсекретарем

vedomosti 10:25:00 CET

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