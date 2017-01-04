Бывший глава нефтяного концерна Exxon Mobil Рекс Тиллерсон , который был номинирован избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, в случае утверждения своей кандидатуры Сенатом разорвет все связи с компанией и продаст соответствующие активы, чтобы избежать конфликта интересов в период работы на госслужбе. newsru 15:51:00 CET