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4 Январь 2017 г.
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Будущий госсекретарь США пообещал избавиться от акций и активов Exxon Mobil
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Бывший глава нефтяного концерна Exxon Mobil Рекс Тиллерсон , который был номинирован избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, в случае утверждения своей кандидатуры Сенатом разорвет все связи с компанией и продаст соответствующие активы, чтобы избежать конфликта интересов в период работы на госслужбе.
newsru 15:51:00 CET
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