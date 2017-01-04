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4 Январь 2017 г.
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Опубликовано видео с передовых позиций ВСУ на Светлодарской дуге
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Фотожурналист Анатолий Степанов обнародовал на своей странице в Facebook видеоролик из подборки фотографий, сделанных им на Светлодарской дуге зоны АТО. На видео, которое называется "Волшебный лес", слышны звуки стрельбы и взрывов, голоса украинских военных. "Мы на отбитых у сепаратистов позициях. Всю ночь прилетают мины.
ligakiev 15:45:00 CET
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