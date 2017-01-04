. Полиция Турции задержала 40 человек по подозрению в причастности к нападению в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января, сообщает Hurriyet . Операция проводилась в турецкой провинции Измир. По данным газеты, среди задержанных 9 мужчин, 11 женщин и 20 детей из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии. kommersant 16:01:00 CET