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4 Январь 2017 г.

Среди задержанных по подозрению в теракте в Турции оказались выходцы из Дагестана

. Полиция Турции задержала 40 человек по подозрению в причастности к нападению в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января, сообщает Hurriyet . Операция проводилась в турецкой провинции Измир. По данным газеты, среди задержанных 9 мужчин, 11 женщин и 20 детей из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.

kommersant 16:01:00 CET

Новогодний расстрел в Стамбуле: в деле найден "русский след"

obozrevatel 16:03:00 CET

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