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4 Январь 2017 г.
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Среди задержанных по подозрению в теракте в Турции оказались выходцы из Дагестана
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. Полиция Турции задержала 40 человек по подозрению в причастности к нападению в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января, сообщает Hurriyet . Операция проводилась в турецкой провинции Измир. По данным газеты, среди задержанных 9 мужчин, 11 женщин и 20 детей из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.
kommersant 16:01:00 CET
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