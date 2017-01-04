Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента России по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах kremlin 11:40:00 CET

Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капитального ремонта vedomosti 13:27:00 CET