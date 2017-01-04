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4 Январь 2017 г.

Путин поручил проверить формирование региональных программ капремонта

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить правомерность формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба Кремля. «Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных....

izvestia-ru 12:57:00 CET

Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента России по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах

kremlin 11:40:00 CET

Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капитального ремонта

vedomosti 13:27:00 CET

Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капремонта

riw 13:15:00 CET

Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капремонта

rbc 14:48:00 CET

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