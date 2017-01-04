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4 Январь 2017 г.
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Путин поручил проверить формирование региональных программ капремонта
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Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить правомерность формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба Кремля. «Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных....
izvestia-ru 12:57:00 CET
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