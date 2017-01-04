|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Январь 2017 г.
|
|
Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца
|
Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения на три месяца с 19 января, передает со ссылкой на турецкие СМИ. «Федеральное агентство новостей» Особый режим был введен в Турции 21 июля 2016 года на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. 11 октября парламент Турции продлил положение еще на три месяца.
izvestia-ru 0:47:00 CET
|
|
|