Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения на три месяца с 19 января, передает со ссылкой на турецкие СМИ. «Федеральное агентство новостей» Особый режим был введен в Турции 21 июля 2016 года на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. 11 октября парламент Турции продлил положение еще на три месяца. izvestia-ru 0:47:00 CET В Турции на три месяца продлен режим чрезвычайного положения svobodanews 8:27:00 CET Турецкий парламент продлил в стране режим ЧП еще на 3 месяца ntv 1:34:00 CET