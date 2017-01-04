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4 Январь 2017 г.

Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца

Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения на три месяца с 19 января, передает со ссылкой на турецкие СМИ. «Федеральное агентство новостей» Особый режим был введен в Турции 21 июля 2016 года на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. 11 октября парламент Турции продлил положение еще на три месяца.

izvestia-ru 0:47:00 CET

В Турции на три месяца продлен режим чрезвычайного положения

svobodanews 8:27:00 CET

Турецкий парламент продлил в стране режим ЧП еще на 3 месяца

ntv 1:34:00 CET

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