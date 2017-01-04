Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Майкл Энзи внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, которая предусматривает отмену реформы Барака Обамы по медицинскому страхованию, передает В тексте документа обозначены необходимые для реализации инициативы бюджетные параметры. izvestia-ru 5:54:00 CET