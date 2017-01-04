|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Январь 2017 г.
|
|
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене реформы Obamacare
|
Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Майкл Энзи внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, которая предусматривает отмену реформы Барака Обамы по медицинскому страхованию, передает В тексте документа обозначены необходимые для реализации инициативы бюджетные параметры.
izvestia-ru 5:54:00 CET
|
|
|