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4 Январь 2017 г.

В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене реформы Obamacare

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Майкл Энзи внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, которая предусматривает отмену реформы Барака Обамы по медицинскому страхованию, передает В тексте документа обозначены необходимые для реализации инициативы бюджетные параметры.

izvestia-ru 5:54:00 CET

Сенатор-республиканец представил резолюцию об отмене реформы Obamacare

life 1:36:00 CET

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